FC Barcelone : l’infernal calvaire de Pedri n’en finit plus

Les larmes de Pedri. C’est l’image qui fait la une de la presse catalane ce lundi matin. Comme son coéquipier Frenkie de Jong, le jeune milieu de terrain est sorti hier soir sur blessure lors du match nul face à l’Athletic Bilbao en Liga (0-0). Sur le banc, l’international espagnol était inconsolable, lui qui a enchaîné les pépins physiques ces dernières années. En effet, il a été sur le flanc à neuf reprises depuis trois ans précise le site transfermarkt.

En 2021-22, son corps l’a trahi quatre fois. Outre le coronavirus, qui lui a fait manquer une semaine (2 matches ratés), il a été touché à trois reprises à l’ischio. Absent onze jours en septembre 2011, il avait manqué trois rencontres de son équipe avec laquelle il avait fait son retour le 27 septembre. Trois jours plus tard, il a rechuté et a raté cette fois-ci 102 jours de compétitions (23 matches). Mais ses ennuis n’étaient pas terminés avec cette partie de son corps.

À lire

Le communiqué médical du Barça sur Frenkie de Jong et Pedri

9 blessures en 3 ans

La même saison, il a encore rechuté en avril, lui qui a ainsi manqué 77 jours de compétitions (13 rencontres). Décidé à se soigner, il a démarré la saison 2023-23 très motivé. Mais il a fini par se blesser musculairement en février. Résultat : 64 jours d’absence et 11 matches manqués. De retour en avril, il a rejoint l’infirmerie en mai pour 46 jours (4 rencontres manquées). En 2023-24, Pedri espérait que ses problèmes de santé ne soient plus qu’un mauvais souvenir. Mais la réalité l’a rattrapée.

Il a débuté cette saison avec un nouveau pépin à l’ischio. Absent 71 jours (12 rencontres), il a retrouvé les siens le 3 novembre. Puis, il a de nouveau rechuté le 18 décembre, lui qui n’a manqué "que" 23 jours cette fois-ci (3 matches). Mais hier soir, le ciel est à nouveau tombé sur la tête du jeune homme de 21 ans, touché à la cuisse droite et en pleurs. Il s’agit certainement de la blessure de trop pour Pedri, qui a joué 24 rencontres toutes compétitions confondues cette saison (2 buts et 4 assists).

Le Barça est inquiet

Depuis qu’il a explosé au plus haut niveau, le natif de Tegueste a manqué au total 401 jours de compétition et 71 rencontres du Barça. Ce qui fait beaucoup en si peu de temps. Questionné sur la nouvelle blessure de son joueur, Xavi a confié : « Les blessures de Pedri et de Jong ne semblent malheureusement pas bonnes. Cela semble sérieux. Les médecins m’ont dit que les blessures de Frenkie et Pedri semblaient graves. Nous sommes tristes, car je pense qu’ils seront absents pendant un certain temps.»

Pedri va passer des examens dans la journée afin de déterminer la nature exacte de sa blessure et la durée de son absence. Ce matin, Sport et RAC-1 expliquent que le jeune joueur savait qu’il était menacé d’une nouvelle opération si jamais il se blessait au même endroit. Ce qui explique certainement sa réaction. Mais les deux médias indiquent qu’a priori il devrait éviter de passer sur le billard. Il pourrait donc rejouer à nouveau d’ici la fin de la saison. Mais il faut encore attendre les résultats des examens avant de se prononcer. Le Barça et Pedri retiennent leur souffle !