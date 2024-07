Euro 2024 : Mikel Merino ravi de retrouver Mbappé en demi-finales

Dans un entretien accordé à Marca, Mikel Merino a évoqué la confrontation à venir face à la France en demi-finales de l’Euro. Auteur du but décisif à la 119e en quarts face à l’Allemagne, Merino n’a pas caché son excitation à l’idée d’affronter de nouveau Kylian Mbappé. Le Français avait participé à l’élimination de la Real Sociedad en huitièmes de Ligue des Champions cette saison. «Le croiser à nouveau est une bonne nouvelle. Chaque fois que vous fréquentez des joueurs de ce niveau, cela signifie que vous faites les choses bien car ces joueurs accèdent toujours aux meilleurs tours et nous voulons jouer contre les meilleurs. Je m’attends à un match âprement disputé, comme tous ceux de l’Euro. Ça va être un bon match. Les deux équipes comptent des stars mondiales et les détails feront la différence», s’enthousiasme Merino.

Interrogé sur la question du masque qui pourrait être un potentiel handicap pour le Français, Merino n’a pas semblé de cet avis. « Vous ne pouvez pas considérer ce genre de joueurs comme affaiblis car ils sont toujours là en raison de leur qualité. Ils sont décisifs et peuvent le montrer à tout moment du match. C’est ce qu’il a fait contre nous en Ligue des Champions. Il est apparu deux fois, et les deux fois, il a décidé du sort du match. Donc ceux d’entre nous qui l’ont vécu de l’intérieur savent que ces joueurs peuvent être très dangereux à tout moment». Malgré sa méforme, Kylian Mbappé risque donc de recevoir un nouveau traitement de faveur ce mardi, à Munich.