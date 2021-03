Atletico : Diego Simeone réagit à la célébration provocante de João Félix

La suite après cette publicité

Face à Villareal, João Félix a inscrit le deuxième but de son équipe. Un soulagement pour le talent portugais qui n’avait plus marqué depuis plus d’un mois et qui restait sur plusieurs matches moyens. Après son dixième but de la saison, l’ancien du Benfica a laissé éclater sa rage en célébrant de manière provocante. Un doigt sur sa bouche comme pour demander le silence et quelques insultes envers son banc comme le précise le Mundo Deportivo.

Cette célébration a logiquement fait parler, mais a aussi montré que du haut de ses 21 ans, Joao Felix avait déjà un caractère bien trempé. Et si certains pensaient que ces provocations étaient destinées à Diego Simeone, le coach argentin n’a pas semblé vexé bien au contraire. « On devrait lui demander à lui. Quand cela arrive, il faut demander à João. Il a marqué un grand but, il est très bien entré dans la deuxième période. Il a bien répondu et c’est ce dont nous avons besoin de sa part. J’adore les joueurs qui se rebellent. Les joueurs doivent être forts et l’équipe a besoin de lui », a-t-il expliqué en conférence de presse.