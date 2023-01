Le gros coup de gueule de Bruno Genesio contre le mercato d’hiver

Bruno Genesio ne s’en est jamais caché. Il n’est pas un grand fan du mercato d’hiver. C’est même un euphémisme. «Ce mercato est magnifique au mois de janvier. On est tous ravi de ce mercato» ironise-t-il lors de propos rapportés par Ouest-France. D’après l’entraîneur du Stade Rennais, cette période ne récompense pas les équipes qui réussissent puisqu’elles risquent de les affaiblir. Elle contribue également à l’instabilité au sein des clubs car les effectifs sont en mouvement quasi permanent, alors que la période estivale est déjà assez longue. Il milite davantage pour une période où les clubs peuvent faire un ajustement, notamment en cas d’une blessure longue.

La suite après cette publicité

« C’est n’importe quoi. Si on se trompe au mois de juin, on assume, on ne doit pas avoir un mercato qui permet de recruter quinze joueurs pour en faire partir huit. À la limite, qu’on nous permette d’avoir un joueur ou deux pour compléter parce qu’il y a des blessés, pour ajuster l’effectif, oui. Mais là, c’est n’importe quoi. Ça perturbe tout le monde, les joueurs, les clubs. On fait déjà un mercato qui dure trois mois l’été, et bien si on se trompe, on se trompe. On fait la saison avec les joueurs qu’on a choisis au mois de juin, et il faut assumer les éventuelles erreurs qui sont faites. Mais permettre de changer quasiment tout l’effectif, c’est du grand n’importe quoi. Ça ne correspond pas à l’idée que je me fais d’un sport. »

À lire

OL : le départ de Karl Toko Ekambi à Rennes bouclé !