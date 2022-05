Que devient Juninho ?

Pour le meilleur et pour le pire. Le 18 mai 2019, Juninho et l'Olympique Lyonnais se sont à nouveau unis après avoir convolé en premières noces entre 2001 et 2009. Le Brésilien a fini par dire oui à Jean-Michel Aulas, qui rêvait d'un retour de l'idole de Gerland depuis tant d'années. «Juni va arriver très vite et je le remercie du fond du cœur», avait confié le président lyonnais, à la fois ému et heureux à l'époque. Car ce nouveau mariage avec "Juni" intervenait au meilleur moment pour les Gones, marqués par le divorce entre l'entraîneur en place, Bruno Genesio, et une bonne partie des supporters.

Avec le retour de l'ancien champion de France, qui rappelait au club et aux supporters leurs heures de gloire, l'OL pouvait se remettre à rêver plus grand. Une vague de messages d'amour avait d'ailleurs inondé les réseaux sociaux, prouvant que dix ans après son départ de Lyon la cote de popularité de Juninho n'avait pas baissé d'un iota. L'OL l'a bien compris et a surfé là-dessus, en mettant en avant le Brésilien. De son côté, le natif de Recife s'est mis très vite au travail avant même sa prise de fonction officielle avec l'envie de bien faire qui le caractérise.

Le retour du roi Juni

Et dès le début de son mandat, il a dû prendre une grande décision en choisissant le nouveau coach de l'OL. Son choix s'est porté sur son compatriote Sylvinho. Peu expérimenté, l'ancien adjoint de Tite était l'homme fort du nouveau projet mis en place. «Juninho avait le choix des armes sur le plan de l'entraîneur. Donc c'est lui qui a véritablement choisi. J'ai rencontré aussi Sylvinho, il nous avait donné un accord. Il vient de finir son diplôme d'entraîneur de l'UEFA. Sylvio, c'est aussi la classe, un joueur qui a eu la chance d'être managé par Mancini, Guardiola, Wenger», avait expliqué JMA.

Mais ce pari n'a pas été gagnant et Sylvinho a été limogé le 6 octobre au lendemain d'un derby perdu (1-0). Un premier échec pour le directeur sportif, qui avait reçu le soutien de sa direction au moment de faire son choix il faut le rappeler. Rapidement, Juninho et les décideurs lyonnais ont dû trouver un nouveau coach. Laurent Blanc était la priorité. Mais brillant lors des entretiens, Rudi Garcia avait convaincu le Brésilien et l'OL. Une erreur. Au fur et à mesure du temps, les relations entre les deux hommes se sont refroidies, Juninho n'acceptant pas certaines décisions concernant l'effectif, notamment celle de laisser sur le banc Bruno Guimarães. Un joueur pour qui il a mouillé le maillot afin de la faire venir alors que l'Atlético était dessus.

Des tensions en coulisses

Même chose pour Lucas Paqueta au mercato d'été 2020. Un joli coup signé Juni, qui a comme souvent activé la filière brésilienne (Jean Lucas, Camilo, Henrique). L'été dernier, soit deux ans après son arrivée, le directeur sportif a dû trouver un troisième entraîneur. Priorité du club et du duo JMA-Ponsot, Christophe Galtier avait décliné la proposition. RMC Sports avait précisé que l'une des raisons était que le coach n'était pas certain de vouloir collaborer avec Juninho. Un échec que les patrons rhodaniens ont eu en travers de la gorge et qu'ils ont attribué au Brésilien, qui a finalement fait signer Peter Bosz.

Et si l'entente entre les deux a été bonne, Juninho a quitté le navire lyonnais en cours de saison. Le 17 novembre dernier, il a donné une interview à RMC Sports. Au courant de cet entretien, l'OL a été décontenancé en découvrant le contenu. «J'espère bien finir la saison, et à la fin, normalement, c'est fini. J'avais dit trois ans. (...) À la fin de la saison, je vais bien réfléchir. Mais dans ma tête, c'était pour trois saisons», avait-il confié seulement quatre jours avant la réception de l'OM. Un timing et des déclarations qui ont mis le feu au club. Finalement, le Brésilien n'a pas fini la saison et s'en est allé le 8 décembre dernier.

Une rupture difficile pour JMA

Dans la foulée, le 14 décembre, Jean-Michel Aulas a pris la parole. «C'est quelqu'un de qualité. Peut-être que dans ce qui a été fait, le costume était un peu surdimensionné. Juni était fatigué, vous l'avez vu. C'est vrai qu'il n'a pas eu que des succès. Il n'était pas heureux, ça se sent. Si j'avais pu le retenir, je l'aurais retenu, mais il avait du mal à assumer cette fonction dans une organisation importante. Et tous les grands clubs ont une organisation avec plusieurs responsables». JMA, qui a assuré que le Brésilien serait toujours chez lui à Lyon, a depuis envoyé de nombreux tacles à l'ancienne star du club, sans jamais directement la nommer.

Début janvier, quand le nom de Laurent Blanc a de nouveau été cité à l'OL, il a tweeté : «tout cela pour rappeler qu’à l’époque Laurent Blanc n’avait pas été retenu pas le directeur sportif !» Lors de la présentation de Tetê le 31 mars, il en avait remis une couche : «en ce qui concerne Amine Gouiri et Melvin Bard, ils ont été cédés par le directeur sportif de l’époque. Peut-être que c’est un mauvais choix, mais il l’a fait en toute connaissance de cause». Le président Aulas a la dent dure contre son ancien protégé, dont les relations avec Vincent Ponsot n'auraient pas été très bonnes.

Le Brésilien reste discret

Mais avec ou sans Juninho, l'OL a raté sa saison en terminant à une triste 8e place avec de nombreux problèmes à régler. Malgré tout, l'héritage laissé par le Brésilien n'est pas si mauvais puisque le club a vendu Bruno Guimarães pour 42 millions d'euros hors bonus et pourrait aussi récolter 60 millions d'euros avec la vente de Lucas Paqueta cet été. De son côté, Juninho est resté très discret. Sa dernière sortie en rapport avec le foot date de début mai, lorsqu'il a démenti à sa façon sur Twitter les rumeurs sorties sur Marcelo. On aurait pensé le voir participer au match des héros avec les anciennes légendes de l'OL le 10 mai dernier.

Mais Juni a décliné l'invitation, bien que Sonny Anderson ait tenté de le contacter nous a-t-on fait savoir. Assez déçu, notamment du président, il a coupé avec l'OL. Ce qui est valable dans l'autre sens. «Au club personne n'en parle», nous a confié un proche de l'OL. Certains agents de joueur avec qui il a collaboré ont, eux, gardé une très bonne image. «On a plus de nouvelles. Je pense qu'il va couper avec le milieu pendant un moment car c'est quelqu'un d'entier. C'est une très bonne personne, qui aimait beaucoup le club et voulait changer beaucoup de choses. Mais il a fait face à un obstacle en n'étant pas vraiment libre de mettre son projet à exécution».

Bientôt sur un banc ?

Malgré tout, Juninho a gardé le contact avec Bruno Guimarães, avec qui il est resté proche et parle beaucoup de football. Il suit ce que fait le milieu à Newcastle, nous a-t-on confié. Toujours à Lyon où l'une de ses filles termine ses études selon certaines sources, Juni veut s'orienter vers une carrière d'entraîneur. Ce qu'avait avoué JMA et ce qu'on nous a confirmé. L'idée serait de passer ses diplômes en Europe, avec le Celta Vigo. Selon nos informations, il a déjà une piste pour entraîner une équipe au Brésil en deuxième division. Après un deuxième divorce douloureux avec l'OL, Juninho, qui porte toujours le club dans son coeur, prépare la suite de sa carrière.

C'est donc proche du terrain, à sa meilleure place finalement, qu'on risque de le voir. «Avec le recul, je ne sais pas si le poste de directeur sportif était fait pour lui. Il est trop humain. Le club aurait peut-être dû lui confier une équipe réserve ou des jeunes comme Zidane au Real Madrid ou le nommer adjoint dans un premier temps avant de lui donner l'équipe première», nous glisse un proche du club qui connaît bien l'ancien n°8. Le diplôme de coach en poche, ce rêve pourrait peut-être se réaliser. Entre Juninho et l'OL, l'histoire d'amour n'est donc peut-être pas terminée !