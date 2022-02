OGC Nice : Christophe Galtier s'en prend à l'arbitrage après le nul à Strasbourg

À l'issue du match nul acquis sur la pelouse de Strasbourg dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1, l'entraîneur de l'OGC Nice Christophe Galtier n'a pas été tendre avec le corps arbitral de la rencontre, notamment en raison des deux cartons rouges adressés par l'arbitre Stéphanie Frappart à Dante, sur le terrain au retour des vestiaires (48e), puis à Justin Kluivert, présent sur le banc du Gym en toute fin de rencontre (85e). Le technicien des Aigles juge l'expulsion «de Kluivert incompréhensible. J'ai entendu qu'on lui reprochait des gestes obscènes: c'est faux, c'est un mensonge. Qu'il ait pu contester une faute non sifflée c'est possible, mais il y a une différence entre contester et des gestes obscènes.»

«Je suis en colère car un rouge direct sur un banc de touche ça a des conséquences importantes. Il y a eu une contestation, mais en aucun cas il a eu des gestes obscènes et encore moins des paroles. Ce carton rouge, je le trouve non justifié. Il faut à mon sens beaucoup plus de pédagogie à ce moment du match avec un joueur qui est déjà sorti», a ensuite lâché le champion de France en titre avec le LOSC. Selon lui, le quatrième arbitre «avait décidé de rendre l'atmosphère sur les bancs un peu malsaine.» L'entraîneur de 55 ans a conclu par une pique au sujet des décisions de l'arbitre principale : «Dante a fait trois fautes. A la 33e minute, il aurait pu avoir un carton jaune. Le deuxième carton jaune est un carton de compensation car à la mi-temps il y a eu une grosse pression sur le corps arbitral.»