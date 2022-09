Raul De Tomas signe au Rayo Vallecano !

Raul de Tomas (27 ans) fait son comeback au Rayo Vallecano ! Il s'engage officiellement pour 5 ans jusqu'en juin 2027 en provenance de l'Espanyol Barcelone. Après des passages plus qu'intéressants entre 2017 et 2019 (plus de 30 buts), il revient dans son ancienne maison pour refaire trembler les filets de l'Estadio de Vallecas.

Il ne pourra toutefois par jouer avant le 1er janvier 2023 et son transfert estimé à 8 millions d'euros (plus trois de bonus si le Rayo se maintient en Liga). C'est une mini affaire de famille puisque Ruben, son frère, joue avec la réserve.