CdM 2022 : un élu italien compare les supporters marocain à des "singes hurleurs"

Voilà deux sorties polémiques loin d'être passées inaperçues. Marco Fiori, membre de la Ligue du Nord, un parti politique d'extrême-droite en Italie, a tenu des propos racistes en direction des supporters du Maroc, qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2022, où les Lions de l'Atlas retrouveront l'équipe de France (mercredi, 20 heures). « J'espère que le Maroc sera éliminé de la Coupe du Monde pour qu'on arrête enfin de voir des singes hurleurs dans la rue », a d'abord lâché l'homme politique siégeant au conseil municipal de Santarcangelo di Romagna, dans la province de Rimini, sur Facebook après la victoire marocaine en 8es contre l'Espagne.

Dans la foulée de la victoire du Maroc face au Portugal (1-0) en quarts, Marco Fiori en a remis une couche. « Attention. Des rassemblements de singes hurleurs sont à nouveau attendus ce soir (samedi). » Si le principal concerné a depuis effacé ses messages et s'est fait reprendre de volée par le maire de Rimini, il a tenté de se justifier de manière douteuse. « Le mot singe est couramment utilisé pour définir les gens qui crient et qui font le bordel. Parler de singe hurleur n'est pas un délit en soi. Je m'excuse si quelqu'un s'est senti offensé mais la phrase elle-même n'offense ni n'affecte aucune sphère sensible. » Cet élu italien a peut-être oublié la joie que peut procurer une telle compétition, l'Italie étant absente du Mondial pour la deuxième édition consécutive, après 2018.