OL : Thiago Mendes revient sur ses premiers mois compliqués

Thiago Mendes (28 ans) semble enfin s'épanouir à l'Olympique Lyonnais après une saison dernière compliquée. Rudi Garcia n'a d'ailleurs pas hésité à offrir une place de titulaire au milieu brésilien malgré un passage sur le banc face à Saint-Etienne (2-1). Dans une interview accordée à l'Equipe, l'ancien Lillois a évoqué sa première saison lyonnaise et les complications qui se sont succédées jadis. Malgré ce passage délicat, l'intéressé n'a jamais lâché.

« Je crois que c'est un ensemble de choses. Mon premier match contre Monaco s'était bien passé (3-0), j'avais fait deux passes décisives, mais j'ai ensuite senti quelque chose de lourd sur mes épaules. J'entendais Thiago Mendes par-ci, Thiago Mendes par-là... C'était vraiment lourd, on attendait trop de moi, il y avait beaucoup de pression concernant mon arrivée. C'était un très gros transfert et je me suis mis à ressentir toute cette attente comme un poids énorme, » a ainsi commenté Thiago Mendes. Cela valait le coup de persévérer malgré tout...