Covid-19, MHSC : Der Zakarian, Savanier, Delort et Hilton touchés

C'est l'hécatombe du côté de Montpellier. Alors que nous vous révélions, ce matin que 12 cas positifs à la Covid-19 avaient été recensés, lors des tests effectués ce jeudi, RMC Sport nous en apprend un peu plus. Beaucoup de joueurs et notamment des titulaires sont ainsi touchés par le virus. Jonas Omlin, Dimitry Bertaud, Daniel Congré, Vitorino Hilton, Pedro Mendes, Nicolas Cozza, Téji Savanier ou encore Andy Delort. Pour rappel, l'international algérien avait déjà été touché par le coronavirus en début de saison.

Mais ce n'est pas tout, puisque quatre membres du staff héraultais sont également positifs, et pas des moindres. Alors qu'on se demandait si Michel Der Zakarian serait en mesure de constituer un groupe pour le déplacement à Monaco, dimanche (15h), ce dernier ne sera pas du déplacement, tout comme son adjoint, Franck Rizetto, Teddy Richert (entraîneur des gardiens) et un intendant, tous les quatre, contaminés et donc mis à l'écart. En attendant, Pascal Baills assurera l'intérim sur le banc, pour ce déplacement en Principauté.