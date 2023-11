PSG : une attaque 5 étoiles pour écœurer l’AS Monaco !

En ouverture de la 13e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s’est offert un festival offensif (5-2) contre l’AS Monaco. L’occasion pour les hommes de Luis Enrique de consolider leur première place, de marquer les esprits dans la course au titre et de faire le plein de confiance avant d’accueillir Newcastle, mardi soir, en Ligue des Champions. Alors oui, tout n’a pas été parfait au Parc des Princes mais la bévue de Gianluigi Donnarumma et les quelques errances de cette défense inédite ont finalement été gommé par la puissance offensive du club de la capitale. Comme jamais cette saison, le champion de France en titre a rayonné face au but adverse. Symbole de cette efficacité, les 11 tirs cadrés par les Parisiens sur les 16 tentatives du soir. Une réussite ayant logiquement raison des Monégasques, pourtant déterminés à l’idée de s’offrir le scalp des Rouge et Bleu.

Le danger vient de partout !

Loin d’être dépassé collectivement, le club de la Principauté a, malgré tout, subi la loi des artificiers franciliens. Si le duo Camara-Zakaria a tout tenté pour retarder l’échéance, les Asémistes ont finalement explosé face au génie parisien. Alignés à la pointe du 4-2-4 hybride de Luis Enrique - parfois réorganisé en 4-3-3 - Gonçalo Ramos et Kylian Mbappé étaient ainsi les deux premiers à trouver la faille. Si le Portugais profitait d’une énorme faute de main de Philipp Köhn pour lancer ses partenaires, l’ancien Monégasque, capitaine du soir en l’absence de Marquinhos, profitait lui d’un penalty obtenu par Ousmane Dembélé pour redonner l’avantage aux siens. Son 14e but de la saison, célébré avec retenue face à son ancien club mais justifiant, un peu plus, les différentes récompenses reçues en avant-match (badge top scoreur et trophée de meilleur joueur du mois d’octobre). Dans ce récital, que dire de la performance d’Ousmane Dembélé.

Percutant, étincelant techniquement et à l’origine de la quasi majorité des mouvements offensifs parisiens, l’ancien talent du FC Barcelone a rappelé à ses détracteurs pourquoi il était souvent considéré comme un joueur à part. Au départ de l’action sur l’ouverture du score (18e), l’ailier passé par Rennes ou encore Dortmund multipliait les rushs solitaires et les transmissions dans l’intervalle. Plus que jamais complice avec Achraf Hakimi, il était finalement récompensé de son œuvre en inscrivant son premier but en Ligue 1. Lancé dans la profondeur par Fabian Ruiz, digne successeur de Warren Zaïre-Emery, le numéro 10 s’emmenait parfaitement le cuir avant de fusiller le portier monégasque d’une frappe du droit (70e). Ramos, Mbappé, Dembélé, un trio qui tient plus que le choc mais l’addition n’allait pas s’arrêter là…

Ramos décisif, Mbappé taille patron, Dembélé brillant !

Homme à tout faire dans ce collectif parisien, Vitinha participait lui aussi à la fête. Servi par Mbappé, altruiste, le Portugais enchaînait d’une frappe magistrale dans la lucarne opposée d’un Köhn désabusé (72e). Alors que tous les observateurs tiraient les premières conclusions sur cette animation offensive si efficiente, Randal Kolo Muani, entré en lieu et place de Ramos pour le dernier quart d’heure (72e), remettait, lui aussi, du doute dans l’esprit de tous. Opportuniste sur un centre en retrait d’Achraf Hakimi et un mauvais renvoi de Guillermo Maripan, l’ancien de l’Eintracht Francfort concluait une soirée parfaite pour les Rouge et Bleu. De quoi tirer une conclusion plus générale : peu importe les hommes choisis par Luis Enrique, ce PSG-là semble inoxydable dans les derniers mètres adverses. Profitant de joueurs à la technique bien au-dessus de la moyenne, les Parisiens trouvent les espaces et les décalages avec une facilité déconcertante.

Un très bon signe pour la bande de Luis Enrique avant de croiser le fer avec Newcastle, rencontre décisive pour l’avenir du PSG sur la scène européenne. Un rendement étincelant, par ailleurs, unanimement salué par les principaux protagonistes de ce spectacle. «On a fait un très bon match, c’était bon pour le public. Monaco a essayé d’aller nous chercher, nous on a fait ce qu’il fallait. Je pense qu’ils nous ont poussé à faire des erreurs, mais on est revenu vite, on a continué d’attaquer et on l’a emporté. Cela fait plaisir de marquer, mais l’important est collectif, on attend un gros soutien mardi contre Newcastle United, car ce sera un match important. Sur mon but, je ne me suis pas posé de question, j’ai essayé de tirer fort, cela ne me réussit pas souvent, mais là c’est rentré. Je suis content», analysait, à ce titre, Ousmane Dembélé, de plus en plus proche de son tout meilleur niveau ces dernières semaines, au micro de Prime Vidéo. Interrogé à son tour sur cette soirée princière, Gonçalo Ramos ne cachait pas non plus sa joie.

Kolo Muani participe à la fête, Luis Enrique apprécie !

«Je suis heureux et surtout très heureux pour le collectif, on est prêt désormais pour affronter Newcastle mardi prochain. Le plan était comme d’habitude, à savoir avoir le ballon, le conserver et ça a bien fonctionné», jugeait ainsi le Portugais au micro de Free avant d’évoquer sa concurrence à distance avec Randal Kolo Muani : «c’est une concurrence saine, on s’entend très bien». Très convaincant dans son rôle de pivot et peu avare d’efforts - à l’instar de ses nombreux replis défensifs - l’ancien joueur de Benfica, pour qui le PSG a officiellement levé l’option d’achat, a quoi qu’il en soit marqué de précieux points dans cette ambition de s’installer durablement au poste de numéro 9. Relancé, en zone mixte, sur le festival offensif du PSG, Vitinha semblait lui aussi conquis, pointant malgré tout quelques failles. «C’est toujours important de gagner avant un match comme celui qui nous attend mardi (devant Newcastle, en Ligue des Champions). On est prêts pour cette rencontre. On est très contents de cette victoire, d’avoir marqué cinq buts, moins de notre match, surtout en seconde période».

Et d’ajouter : «on n’a pas fait un match parfait et il nous faut travailler là-dessus. C’est difficile à dire s’il s’agissait de notre match le plus intense de la saison et s’il s’agissait d’un match de niveau Ligue des Champions. Je dirais que cela en était presque un. Sur mon but, je reçois la balle de « Kiki » (Kylian Mbappé). Je vois la cage, je tire et c’est rentré. Tactiquement, on se comprend, tous les deux. S’il est plus à l’intérieur du jeu, je suis plus à côté et vice-versa. Le PSG se trouve sur une très bonne dynamique, tous nos attaquants ont marqué. Ils sont contents, notamment Ousmane (Dembelé, ndlr). Cela lui fait du bien de marquer à lui et à l’équipe. J’espère que c’est un bon signe. Il est trop tôt pour dire que l’on a tué le championnat». Architecte de cette attaque 5 étoiles, la plus efficace du championnat jusqu’alors avec 34 buts marqués, Luis Enrique avouait, de son côté, avoir apprécié le spectacle proposé.

«Quand deux équipes de ce niveau qui ne calculent jamais, qui attaquent, qui offrent un pressing haut font un match comme aujourd’hui (vendredi), tous les amoureux de football profitent du spectacle. Pour nous les entraîneurs, c’est difficile de voir les buts encaissés. Mais le plus important est de voir la réaction de mon équipe après la trêve. C’est un match qui valait la peine d’être vu et ce qui me plaît le plus est le résultat», lançait ainsi l’Espagnol de 53 ans avant d’adresser un message à Ousmane Dembélé, grand artisan de cette nouvelle victoire. «C’est un but 100 % Dembélé. Contrôle extérieur du pied, aile de pigeon, contrôle orienté, puis tir sous la barre transversale. C’est une très bonne nouvelle pour lui, c’est aussi toutes les bonnes ondes que ça provoque autour de lui. Pour moi, c’est le joueur qui déséquilibre le plus au monde et c’est un tel plaisir d’avoir un tel joueur». Outre l’ancien Barcelonais, le PSG dispose aujourd’hui d’un réservoir impressionnant en attaque. De quoi faire trembler n’importe quelle défense d’Europe… Newcastle est prévenu.