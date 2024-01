JT Foot Mercato : les joueurs qui vont mettre le feu au mercato en 2024

L’année 2024 va être explosive

Prolongera, prolongera pas, depuis quelques heures Kylian Mbappé peut négocier avec n’importe quel club pour quitter le PSG, libre de tout contrat en juin. De nombreux médias européens ont déjà assuré qu’il rejoindra le Real Madrid. D’ailleurs, El Chiringuito nous apprend ce lundi que le capitaine de l’équipe de France a déjà trouvé et réservé une maison à Madrid. Mais le PSG espère encore le faire changer d’avis. Comme l’explique le média espagnol AS, le PSG veut agir en silence et loin de tout tapage médiatique. Le club va se pencher sérieusement sur sa prolongation dans ces prochaines semaines avec l’appui du Qatar. Il faut aussi faire attention à Liverpool, qui devient un sérieux candidat pour recruter Mbappé. Sinon, pour le Real Madrid, il y a toujours l’option Erling Haaland. Le quotidien AS révèle que les Merengues ont été informés de la nature exacte des clauses libératoires inscrites dans son contrat. À ce titre, la clause qui permet au Norvégien de partir commencera dès 2024, il faudra débourser plus de 200 millions d’euros. Et quel avenir pour Victor Osimhen ? Vu que rien ne va plus à Naples, l’attaquant nigérian pourrait pousser un départ cette année. Il veut découvrir la Premier League. Pour se renforcer dans le secteur offensif, Manchester United pense à lui en priorité, mais Chelsea le convoite également. Il faudra débourser entre 120 et 130M€ pour le dernier vainqueur du Ballon d’Or africain. Le futur de Raphaël Varane est tout autant incertain. D’après le Daily Mail, Manchester United a décidé de ne pas activer l’option de prolongation de 12 mois supplémentaires de son contrat, ce qui signifie que le défenseur français de 30 ans peut discuter avec les clubs de son choix, et ils sont nombreux à le courtiser. Parmi eux, le Bayern et le Real Madrid. Ça se bouscule aussi aux portillons de Manchester City pour Kalvin Phillips. L’Anglais n’a pas vraiment réussi à s’imposer chez les Skyblues, qui envisagent déjà de s’en débarrasser. La Juventus et Newcastle sont très intéressés et se battent pour convaincre City de le laisser filer en prêt. Ce matin, The Daily Telegraph nous rapporte que le PSG est aussi très intéressé. Le club parisien serait même en pole position.

La suite après cette publicité

Les exclus du 1er janvier

L’heure des adieux définitifs de Nemanja Radonjić au Torino semble avoir sonné. La direction turinoise en a marre des sauts d’humeur du Serbe et va tout faire pour lui trouver une porte de sortie, durant la fenêtre de transferts hivernale. Puis Chelsea et Manchester United relancent la piste Jean-Clair Todibo. Le club londonien est venu aux nouvelles ces derniers jours pour le Niçois. Et selon nos informations, l’AS Monaco est très confiante pour finaliser, avec West Ham, le prêt de 6 mois de Thilo Kehrer. Le deal serait même très proche d’être bouclé. Enfin, le LOSC tient une première offre pour Alan Virginius. L’ASSE a coché le nom du milieu offensif droit de 20 ans de même que le Clermont Foot, Lorient et Sunderland, mais aujourd’hui c’est la formation suisse des Young Boys de Berne qui est la plus chaude sur le dossier.

À lire

PSG : Luis Campos refuse de changer ses plans pour Gabriel Moscardo

Les officiels du jour

Suivi par la Real Sociedad, Donny Van de Beek a finalement posé ses valises en Allemagne. L’Eintracht Francfort vient d’officialiser son arrivée. Le milieu de terrain de 26 ans quitte Manchester United pour Francfort en prêt jusqu’à la fin de la saison avec option d’achat. Vasco da Gama a officialisé la signature de João Victor. Le défenseur central quitte définitivement Benfica. Fran Navarro a été officialisé en tant que nouveau joueur de l’Olympiakos. L’attaquant rejoint le club hellénique, entraîné par Carlos Carvalhal, prêté par le FC Porto jusqu’à la fin de la saison. Enfin, le PSG a officialisé l’arrivée du défenseur de 20 ans, Lucas Beraldo. Grand espoir brésilien, le gaucher arrive en provenance de São Paulo et intégrera la rotation parisienne.