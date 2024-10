BL : l’Union Berlin enchaîne, toujours pas de victoire pour Kiel

Après avoir connu une saison dernière d’indigestion, ponctuée par cette 15e place en Bundesliga, l’Union Berlin semble reparti sur les mêmes bases qu’il y a deux ans, lorsque le club avait décroché une historique place en Ligue des Champions au mois de mai. Ce dimanche dans le cadre de la 7e journée de Bundesliga, les hommes de Bo Svensson se sont en effet imposés 2-0 face au promu Kiel, enregistrant ainsi un 6e match sans défaite.

Très tôt, le jeune Aljoscha Kemlein avait lancé les hostilités (18e, 0-1) mais il aura ensuite fallu attendre plus d’une heure pour que le second but intervienne par l’intermédiaire de Rothe (89e, 0-2), l’autre joueur né en 2004 dans cette équipe. Un succès qui permet à l’Union de fructifier son capital points au Championnat (14), et de grimper à la 5e place. Kiel, toujours à la recherche de son premier succès, est avant-dernier avec 2 unités.