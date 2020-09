Noël Le Graët en rajoute une couche sur Karim Benzema et Adrien Rabiot

C'est un sujet délicat auquel le président de la FFF Noël Le Graët doit répondre à chaque apparition publique. « Est-il possible de revoir Karim Benzema avec le maillot bleu ? Qui peut nier que c’est un très bon joueur ? Pas moi. Tout le monde sait que c’est un joueur exemplaire. J’ai toujours respecté ce garçon. Le joueur est merveilleux. Il vient de faire une année exceptionnelle. Je ne regrette rien. Si on est logique, Didier va être là jusqu’en 2022, au moins. Je ne suis pas certain qu’il va reprendre Karim, cela devient difficile. La justice a aussi un rôle négatif sur cette carrière. Quatre ans, même si c’est une grosse affaire, c’est un peu long », a-t-il cette fois lancé sur le plateau de Telefoot.

Quant au milieu de la Juventus qui a récemment retrouvé les Bleus lors du rassemblement pour affronter la Suède et la Croatie, NLG a tenu à faire part de sa satisfaction : « c’est un garçon qui ne méritait pas d'être puni longtemps. Il a fait une bêtise mais il s’est imposé à la Juve, ce qui n’est pas facile. Il a réalisé une saison exemplaire. Il ne méritait pas de rester longtemps sans porter le maillot des Bleus ». Voilà qui va encore faire parler, tant chez les fans de Karim Benzema que chez les détracteurs de Rabiot, qui avait, on le rappelle, refusé d'être suppléant pour le Mondial 2018...