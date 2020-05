Quand Patrice Evra s'est retenu de frapper Luis Suarez

Octobre 2011, Liverpool accueille son ennemi Manchester United à Anfield en Premier League. Ce jour-là, Patrice Evra, le latéral gauche français, est au marquage de Luis Suarez. L'Uruguayen lui lâche une insulte raciste qui sera rapportée à l'arbitre et qui débouchera sur une suspension de huit matches. Pour le site officiel de Manchester United, Evra est revenu sur cet épisode. « C'était pendant le match contre Liverpool - nous jouions très bien et je le marquais lors du corner. En espagnol, il a dit: «Ne me touche pas, je ne parle pas avec un nègre». Il ne savait peut-être pas que je parlais espagnol et je lui ai demandé ce qu'il avait dit et il a dit: "Ouais, tu as raison, je ne parle pas avec... le mot en N" ».

À cet instant, Patrice Evra dit être devenu fou et être sorti de son match, en tentant avant tout de se retenir de frapper Suarez. «L'arbitre [Andre Marriner] est venu et a demandé ce qui se passait avec nous deux. Il avait vu mes yeux changer et il m'a demandé si ça allait. Je lui ai dit qu'il avait lancé une insulte raciste et il a dit: "d'accord, nous parlerons après le match. Continuez à jouer et ne faites rien de stupide". Je me souviens, pendant ce match, je me parlais en me disant: si tu le frappes maintenant, les gens te verront comme le mauvais. Les gens oublieront ce qu’il a dit. Je me disais: "Ne fais pas ... fais-le ..." Je n'étais pas concentré sur le jeu. Après le match, Sir Alex m'a vu fulminer et il m'a demandé ce qui s'était passé. David De Gea lui a dit que Suarez avait fait un commentaire raciste, il l'avait entendu. Tout de suite, nous sommes allés voir l'arbitre et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Et le lendemain, boum… Patrice Evra dans les journaux. Je ne savais pas que ça sortirait dans les journaux. Je pensais que c'était juste pour l'arbitre », raconte-t-il. Depuis, les choses se sont apaisées entre les deux hommes, qui avaient échangé en marge de la finale de la Ligue des Champions entre la Juventus et le FC Barcelone en 2015.