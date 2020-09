PSG : Leonardo se renseigne sur Ivan Perisic

Après deux défaites pour débuter la saison de Ligue 1, dont celle face à l'Olympique de Marseille dans le Classique (0-1), le Paris Saint-Germain a retrouvé des couleurs en dominant le FC Metz et l'OGC Nice. Et en ce début de saison, Thomas Tuchel a souvent dû broder, avec les joueurs touchés par la Covid-19, les blessures et surtout les suspensions. Sur le plan offensif, le club va être privé de Neymar et Angel Di Maria pendant plusieurs rencontres, et Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting sont partis.

Mais le club de la capitale a encore quelques jours pour se renforcer et apporter de nouvelles solutions à l'entraîneur allemand pour les échéances à venir. Et il va peut-être en falloir en trouver une sur le plan offensif et notamment pour les ailes. En ce sens, le directeur sportif continue de prospecter en Europe, et notamment dans son jardin favori, en Italie.

Un prêt avec option d'achat à l'étude ?

Selon nos informations, le dirigeant brésilien a récemment pris des nouvelles sur la situation d'Ivan Perisic (31 ans). Prêté par l'Inter au Bayern Munich la saison passée, l'ailier croate a livré de bonnes prestations en 35 apparitions toutes compétitions confondues (8 buts, 10 assists), mais la formation bavaroise n'a pas souhaité lever l'option d'achat d'environ 15 M€.

Le Paris Saint-Germain pourrait donc sauter sur l'occasion et espère, s'il passe à l'action, ramener le Nerazzurro sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Le problème pour le PSG reste la forte concurrence car toujours selon nos informations, Manchester United a une longueur d'avance dans ce dossier puisque les négociations sont en cours depuis plusieurs semaines déjà. Mais si une brèche s'ouvre, les Parisiens et Leonardo pourraient s'y engouffrer...