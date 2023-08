Neymar reprend la tête du classement des joueurs les plus chers en transferts cumulés

La suite après cette publicité

Même s’il reste encore plusieurs semaines avant la clôture de ce mercato estival, il fera sans nul doute date dans l’histoire moderne du football professionnel mondial alors qu’il a déjà permis de prendre un tournant sans précédent, que l’on pourrait même qualifier de révolutionnaire, grâce à l’essor de l’Arabie saoudite et de la Saudi Pro League. Si les clubs européens étaient habitués à se positionner sur les meilleurs joueurs de la planète jusqu’à maintenant, ils devront dorénavant composer avec les formations saoudiennes qui ont dynamité le marché des transferts cet été.

Depuis plusieurs saisons maintenant, la Premier League et la Serie A mais aussi la Liga avaient pris pour habitude de rafler les meilleurs joueurs de la planète. Il n’est donc pas si étonnant que ça de retrouver des joueurs qui ont évolué dans les championnats anglais, italien et espagnol en tête du classement des footballeurs les plus chers de l’histoire. Mais le premier n’est autre que le Brésilien Neymar. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain reprend son trône grâce à son transfert vers Al-Hilal avec environ 400 millions d’euros de transferts cumulés (88M€ de Santos à Barcelone puis 222M€ en direction du PSG et enfin 90M€ lors de son départ en Arabie saoudite).

Ousmane Dembélé au pied du podium

Derrière le Brésilien, on retrouve deux joueurs habitués des transferts sensationnels à l’instar de Romelu Lukaku. Le puissant attaquant belge a été au cœur de nombreux mouvements depuis le début de sa carrière et il compte désormais un peu moins de 334M€ de transferts cumulés entre son départ d’Anderlecht et son retour à Chelsea cet été. Néanmoins, il pourrait reprendre la première place de ce classement si un nouveau départ des Blues se confirme cet été. Derrière le puissant attaquant belge, on retrouve l’inusable Cristiano Ronaldo qui atteint un total de 247M€ depuis son départ du Sporting en direction de Manchester United et jusqu’à son arrivée à Al-Nassr.

Après ce podium prestigieux, on retrouve la nouvelle recrue du PSG Ousmane Dembélé qui termine au pied du podium avec 220M€ de transferts cumulés grâce notamment à son mouvement entre le Borussia Dortmund et le FC Barcelone en 2017 pour 135M€. Alvaro Morata suit avec un peu moins de 190M€ après ses nombreux changements de clubs tandis que Philippe Coutinho (un tout petit peu plus de 180M€) devance deux Français, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, qui se partagent la même somme mais sans le même nombre de transferts (180M€). Pour finir, Angel Di Maria (179M€) et Zlatan Ibrahimovic (un peu moins de 170M€) ferment la marche.