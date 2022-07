Toulouse a fait une offre pour le latéral suédois Oliver Zanden

Après avoir recruté l'avant-centre néerlandais Thijs Dallinga (2,5 M€), l'ailier droit marocain Zakaria Aboukhlal (2 M€) et le gardien de but norvégien Kjetil Haug, le Toulouse Football Club s'attaque au chantier de la défense. En quête de concurrence à Issiaga Sylla au poste de latéral gauche, les Violets ont peut-être trouvé leur bonheur en Suède. Le TFC souhaite enrôler le latéral gauche suédois Oliver Zanden, 20 ans, qui évolue à Elfsborg (2 buts et 3 passes décisives en 13 matchs cette saison).

Selon les informations du média suédois BT, Elfsborg a reçu une offre de 15 millions de Couronnes suédoises (1,5 millions d'euros). «Il existe un intérêt pour Oliver, mais nous n'en sommes pas plus loin aujourd'hui», a expliqué le manager du club d'Elfsborg, Stefan Andreasson. Selon La Dépêche, si d'autres clubs européens sont intéressés, les négociations avec le TéFéCé sont très avancées et le montant du transfert se situerait entre 1,5 et 2 millions d'euros. Le joueur pourrait même rejoindre la Ville Rose dans les prochains jours.