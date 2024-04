Real Madrid-Manchester City : les compositions probables

Une finale avant l’heure. Lors du tirage au sort des 1/4 de finale de l’UEFA Champions League il y a quelques semaines à Nyon en Suisse, John Obi Mikel a eu la main lourde. En effet, l’ancien joueur de Chelsea a tiré les boules Real Madrid et Manchester City. Ce n’est pas le premier à le faire puisque ces dernières années, les deux géants du football européen se sont rencontrés à plusieurs reprises. D’ailleurs, on pourrait presque parler d’un classique en C1. Ce soir à 21 heures, les Merengues et les Skyblues vont donc tenter de prendre l’avantage.

Devant son public, le club ibérique pourra compter sur un groupe presque au complet. Blessés, Thibaut Courtois et David Alaba ne sont pas disponibles. Pour tenter de faire tomber les tenants du titre, Carlo Ancelotti, qui a avoué ne pas être totalement confiant, devrait miser sur un 4-3-1-2 ou 4-3-3. Dans les cages, Andriy Lunin, qui devrait bientôt prolonger son contrat, sera titulaire. Devant lui, on retrouvera une ligne de 4 composée, de gauche à droite, de Ferland Mendy, Nacho, Antonio Rüdiger et Dani Carvajal. Toutefois, AS indique qu’Aurélien Tchouameni sera aligné dans l’axe à la place de Nacho.

Des doutes d’un côté comme de l’autre

Ce qui n’est pas l’avis de Marca, qui positionne le Français au milieu devant la défense. Il épaulera Toni Kroos et Fede Valverde. Dans l’hypothèse où Tchouameni jouerait en défense, c’est Eduardo Camavinga qui débuterait au milieu. Offensivement, Jude Bellingham évoluera derrière le duo Vinicius Jr-Rodrygo. De son côté, Pep Guardiola doit faire sans Nathan Aké et Kyle Walker, blessés. Le technicien espagnol devrait opter pour un 4-3-3. Dans les cages, Ederson, de retour de blessure, devrait débuter. Mais l’option Ortega existe si jamais il n’est pas capable de tenir sa place.

Pour contenir les assauts adverses, le quatuor défensif sera composé de Manuel Akanji, Ruben Dias, John Stones et Rico Lewis. Devant la défense, le trio Kovacic-De Bruyne-Rodri aura fort à faire. Même chose pour Jack Grealish et Phil Foden, qui soutiendront Erling Haaland, aligné en pointe. Certains médias comme le Daily Mail évoquent plutôt un 4-1-4-1 avec Rodri devant la défense et un quatuor Grealish-Bernardo Silva-De Bruyne-Foden. Quoi qu’il en soit, Pep Guardiola comme Carlo Ancelotti préparent donc du lourd ce soir pour cette affiche plus qu’alléchante qui se tiendra au stade Santiago-Bernabéu.

