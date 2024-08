Real Madrid : Thibaut Courtois prend position pour l’avenir d’Andriy Lunin

Gardien titulaire du Real Madrid, Thibaut Courtois avait connu une saison 2023/2024 particulière. Longuement blessé et revenu sur la fin de saison, le portier belge avait brillé en finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund (2-0). Pourtant, en l’absence du portier belge, Andriy Lunin n’avait pas démérité. Le portier ukrainien de 25 ans avait réalisé de belles prestations, mais cela n’avait pas suffi à prendre le dessus sur Thibaut Courtois.

Interrogé par les médias du club, le gardien belge a d’ailleurs donné son avis sur l’avenir d’Andriy Lunin qui est annoncé comme possible partant : «chacun doit choisir ce qu’il considère le mieux pour lui-même. Ce n’est pas à moi de décider à sa place. Il a beaucoup joué la saison dernière et souhaite continuer à être sur le terrain. Chacun doit décider par lui-même. J’ai choisi ma voie il y a de nombreuses années, et il doit choisir la sienne pour réaliser le meilleur de sa carrière. C’est un excellent gardien de but et mérite ce qu’il y a de mieux.»