Real Madrid : Dani Carvajal prévient Kylian Mbappé

Kylian Mbappé et Dani Carjaval étaient bien adversaires mardi soir à l’occasion de la demi-finale de l’Euro. Les deux futurs coéquipiers au Real Madrid ne se sont en revanche pas affrontés puisque le latéral droit était suspendu pour cette rencontre, suite à son rouge contre l’Allemagne au tour précédent. Les deux hommes se retrouveront d’ici quelques semaines en club puisque l’attaquant sera présent le 16 juillet prochain au Santiago Bernabéu, avant de reprendre le chemin de l’entraînement, sans doute à la fin du mois de juillet ou début août. «Nous lui souhaitons la bienvenue, c’est un transfert fantastique et nous pouvons espérer de nombreux succès avec lui», a déclaré Carvajal dans un entretien à El Chiruiguito, reconnaissant qu’ils ne s’étaient pas salués l’autre soir. «Nous étions dans l’euphorie de la victoire. Je suis resté avec mes coéquipiers.»

Pour ce cadre du vestiaire, il n’y aura pas de doute, Mbappé sera très bien accueilli par tout le monde entre sa connaissance de la langue et ses qualités de joueur, il n’aura aucun mal à trouver sa place. Carvajal reconnaît en revanche que la pression sera forte car il signe dans un club qui a déjà tout gagné. «Son intégration sera très bonne. Il parle déjà parfaitement l’espagnol. Kylian va apporter beaucoup de choses. Nous avons un vestiaire fantastique et nous allons l’accueillir à bras ouverts. C’est vrai que ça ne sera pas facile pour Mbappé. Nous venons de gagner la Liga et la Ligue des Champions. Les objectifs sont très élevés», poursuit-il avant de conclure. «Il devra gagner sa place mais avec son niveau je pense que cela ne devrait pas poser de problème.»