C1 : l'AS Monaco devra passer par un troisième tour de qualifications !

Ça se complique pour l'AS Monaco. Troisième de Ligue 1 derrière le LOSC et le Paris Saint-Germain, le club de la Principauté espérait ce soir une victoire de Manchester United dans la finale de la Ligue Europa afin d'obtenir une qualification directe pour la phase de groupes de la Ligue des champions, les Red Devils, deuxièmes de Premier League, étant déjà qualifiés via leur championnat pour la prochaine C1.

Dans le cas contraire, la formation du Rocher devant passer par un troisième tour de qualifications et un barrage, avant d’espérer intégrer la phase de poules. Et si dans cette partie c'est Gerard Moreno qui a ouvert la marque pour Villarreal (1-0, 30e), Edinson Cavani a vite égalisé au retour des vestiaires, avec opportunisme (1-1, 55e). La tension est montée d'un cran ensuite, l'indécision avec et les deux équipes sont allées en prolongation, puis aux tirs au but. Un exercice qu'a remporté Villarreal (11-10), après l'échec de David de Gea au bout de la nuit.