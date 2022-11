MU : les soeurs de CR7 flinguent à tout va

Dimanche soir, Cristiano Ronaldo a donné une interview à Piers Morgan. Un entretien explosif au cours duquel le Portugais a réglé ses comptes. Et ce n'est pas terminé puisque la suite sera diffusée prochainement. Cette sortie médiatique, qui a déçu Erik ten Hag, ses coéquipiers et Manchester United, a été critiquée par beaucoup. D'autres, comprennent et défendent CR7. C'est le cas de sa soeur Elma, qui a poussé un coup de gueule sur Instagram. «Polémique pourquoi ? Pour dire la vérité ! (...) Les vérités sont faites pour être dites.»

Son autre soeur, Katia Aveiro, a elle aussi réagi. Ses propos sont relayés par Marca. «C'est bien que votre caractère et votre dignité ne vous déçoivent pas. Je suis désolée pour les gens qui vivent la tête haute en pointant du doigt comme s'ils avaient construit plus que vous... ils sont hypocritement ingrats même envers eux-mêmes. Ça m'impressionne de voir à quel point être authentique agace les gens, ça me fait même rire (...) Tu avais tout à gagner à te taire, tu n'as rien à prouver aux autres, tu as construis un empire en partant de zéro. Tu as déjà laissé un héritage pour les générations futures (...) Tu pourrais et tu peux faire ce que tu veux, mais encore une fois tu décides d'être différent et courageux contrairement aux lâches, d'être l'exemple d'un homme qui se bat sans peur. Être un homme ce n'est pas renoncer à ses idéaux, être un homme c'est montrer la vérité, c'est affronter les requins et continuer à nager (tes enfants seront très fiers de toi). Ta fin n'est pas encore venue, mais ces dernières années sont exactement les mêmes que le début...» Le clan CR7 est sur le pied de guerre !