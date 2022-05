Barcelone se moque du Real Madrid pour le dossier Mbappé, le grand plan de relance de Manchester United

La suite après cette publicité

Les médias barcelonais se moquent du Real Madrid

Si Kylian Mbappé a prolongé au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025, la nouvelle a l'air de ravir les médias barcelonais. Le champion du monde français a renoncé au Real Madrid, et comme une moquerie, Mundo Deportivo titre «Se queda», il reste, une phrase devenue référence depuis le départ de Neymar du Barça pour le PSG. Pour le journal SPORT, Florentino Pérez s’est fait complètement berner par le joueur de 23 ans. Il ne s'attendait pas au silence prolongé de Kylian ni à ce qu'il revienne sur sa parole.

Manchester United très confiant en vue de la prochaine saison

Chez les Red Devils, Ralf Rangnick a assuré que son club va redresser la barre dès la saison prochaine. Avec son rôle de consultant, il sera en étroite collaboration avec le nouveau coach, Erik ten Hag. Ensemble, ils vont installer une nouvelle culture à Old Trafford pour retrouver le titre. Comme nous le révèle le Daily Telegraph, les vacances seront courtes pour les joueurs de Manchester. Erik ten Hag prépare déjà un intense stage de préparation physique pour cet été. Le message est passé.

Qui aura le dernier mot en Serie A ?

En Italie, le Corriere Dello Sport ouvre ce matin avec la victoire décisive de la Fiorentina 2-0 contre la Juventus. La Viola disputera donc la Ligue Europa Conférence et condamne l’Atalanta qui ne jouera pas l'Europe. Malgré la défaite, la Vieille Dame sera en Ligue des Champions l’année prochaine. Mais ce qui fait surtout les gros titres ce matin, une fois de plus, c’est une question : qui sera champion de Serie A ? L’Inter ou l’AC Milan ? Le Scudetto va rendre son verdict dans les 90 minutes restantes. «Le derby le plus long de l’histoire» pour La Gazzetta Dello Sport. Un match nul suffit aux Rossoneri à Sassuolo pour être sacré. Les Intéristes, eux, vont prier pour une défaite des rivaux, et ils devront impérativement s’imposer contre la Sampdoria à San Siro.