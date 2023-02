Un gardien belge décède après avoir arrêté un penalty

La suite après cette publicité

Une bien triste nouvelle a touché le football amateur belge ce week-end. Lors d’un match de deuxième division provinciale de Flandre-Occidentale ce samedi, le gardien de Winkel Sport B, Arne Espeel, est décédé après avoir stoppé un pénalty. Le gardien de but, qui avait 25 ans, a été victime d’un malaise. Ce dernier est décédé sur le chemin de l’hôpital après avoir été rapidement pris en charge par les services d’urgence, selon la presse locale.

Sur les réseaux sociaux, son club a réagi en publiant un message à sa mémoire. « Winkel Sport est en deuil très profond suite au décès soudain du gardien de but Arne Espeel. Nous souhaitons à la famille et aux amis d’Arne nos sincères condoléances dans cette lourde perte. Le football passe au second plan pendant un certain temps ».

