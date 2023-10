Newcastle : un ancien joueur fracasse le PSG

La suite après cette publicité

À St James’s Park, le Paris Saint-Germain est tombé de haut en s’inclinant lourdement face à Newcastle (4-1) dans le cadre de la 2e journée de la Ligue des champions. Outre cette cuisante défaite, la prestation globale de l’effectif parisien laissait à désirer à l’image d’une défense parisienne aux abois de bout en bout et d’un quatuor offensif qui a eu beaucoup de mal à exister face aux Magpies. Logiquement, les performances franciliennes de la veille ont été scrutées à la loupe par d’anciens joueurs, à l’image de Jermaine Jenas.

Présent sur le plateau de TNT Sports, l’ancien milieu de terrain passé par Newcastle entre 2002 et 2005 (152 matchs, 12 buts) n’a pas mâché ses mots au moment d’aborder la pâle copie rendue par les hommes de Luis Enrique. «Le PSG a semblé pauvre défensivement. Avec les départs de joueurs de classes mondiales et le rajeunissement opéré au milieu de terrain, j’ai pensé que nous pourrions voir un look différent de cette équipe du PSG. Mais c’est une autre année avec à priori le même PSG. Une pensée pour Luis Enrique. Défensivement, c’était absolument choquant. Les défenseurs centraux n 'ont pris aucune décision pour sortir et défendre», a lâché l’ex-international anglais (21 sélections, 1 but).