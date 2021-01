Tottenham-Liverpool : les compositions probables

La suite après cette publicité

Choc ce soir (21h) à Londres ! Tottenham, actuellement 6e de Premier League, reçoit le champion d'Angleterre en titre, Liverpool, 5e, pour un match au sommet. Un rencontre capitale dans la course à l'Europe mais également primordial afin de revenir dans la course au titre. Avec la défaite de Manchester United hier soir, Spurs et Reds ont l'occasion de revenir à 4 et 3 points des Red Devils et de faire leur retour dans le Top 4.

Pour cela, José Mourinho devrait aligner son traditionnel 4-2-3-1, selon le Daily Express. Tanguy Ndombélé devrait être titulaire en tant que meneur de jeu derrière Harry Kane. Hugo Lloris sera bien sur dans la cage londonienne. Moussa Sissoko postule à une place dans le XI au milieu. Du côté de Liverpool, ce sera aussi du classique selon le média, avec un 4-3-3. Fabinho dépannera une nouvelle fois en défense centrale pendant que le trio Mané-Firmino-Salah se chargera de faire connaître sa première victoire depuis 5 matches aux Reds en Premier League.