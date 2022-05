Pau Torres sur les tablettes de Manchester United

L'été dernier, après son sacre en Ligue Europa, Villarreal avait réussi à convaincre Pau Torres de rester au club afin de disputer la Ligue des Champions avec le Sous-Marin Jaune. Après une belle épopée dans la plus belle des compétitions et une qualification en Ligue Europa Conférence via le championnat, le défenseur central espagnol pourrait quitter le club cet été selon The Daily Mail.

En effet, il intéresserait particulièrement Manchester United et son nouveau manager, Erik Ten Hag, qui serait à la recherche d'un défenseur central bon dans le jeu au pied. Possédant une clause de 60M d'euros, Pau Torres pourrait être libéré pour une somme aux alentours des 50M€. Chez les Red Devils il viendrait ainsi concurrencer Harry Maguire et Raphael Varane, tandis que Jurrien Timber, le jeune défenseur de l'Ajax Amsterdam est l'une des autres pistes du club mancunien.