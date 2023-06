Barça : les louanges de Ronald Araújo à Vinícius Júnior

La suite après cette publicité

Pressenti pour hériter du brassard de capitaine du Barça dans les années à venir, Ronald Araújo connaît une ascension fulgurante depuis plusieurs mois. Auteur d’une saison pleine avec le club catalan, l’Uruguayen fait aujourd’hui partie des meilleurs défenseurs centraux d’Europe. Face au Real Madrid encore, le joueur de 24 ans s’est illustré dans son duel avec Vinícius Júnior cette saison. S’il est parvenu à limiter les dégâts lors de leurs rencontres, il estime que le Brésilien est aujourd’hui le meilleur dribbleur de la planète.

«Pour moi, Vinicius Jr est le meilleur joueur en un contre un aujourd’hui, a-t-il confié dans un entretien accordé à The Athletic. Peut-être que vous gagnez six ou sept duels face à lui, mais sur un seul, il vous cassera les reins et marquera un but contre vous. Le truc, c’est que parfois il passe de zéro km/h à 100 et ça va trop vite… Si Dieu le veut, il y aura encore beaucoup de duels avec lui dans nos carrières.»

À lire

FC Barcelone : l’incroyable deal passé par Ousmane Dembélé et son agent