OL - PSG | Streaming : comment regarder le match en direct

Pour ce nouveau rendez-vous dominical de 21h, quoi de mieux qu’un nouveau choc de Ligue 1 Uber Eats entre deux clubs historiques français à savoir l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Deux formations qui réunissent à elles deux 17 titres de champion de France. Et le théâtre de ce match qui sent la poudre sera le Groupama stadium de Lyon. Difficile de mieux faire en France pour cette affiche entre deux des quatre derniers demi-finalistes de la Ligue des Champions et surtout deux équipes qui talonnent le LOSC sur le podium de la L1.

Et pour ce choc des titans, Rudi Garcia devrait aligner une équipe classique, mais devra toutefois faire sans Houssem Aouar, forfait. Du côté du PSG, Juan Bernat, Pablo Sarabia, Mauro Icardi et Thilo Kehrer seront absents tandis que Neymar a fait son grand retour dans le groupe parisien. Le club rhodanien attend ce gros rendez-vous de Ligue 1 dans un état d’esprit contrasté. La belle dynamique lyonnaise a pris un peu de plomb dans l’aile ces dernières semaines. Lyon n’a gagné que deux de ses cinq derniers matches et n’a plus cette belle maîtrise dans le jeu de la première partie de saison.

Mais pour ce match face à Paris, Rudi Garcia devrait de nouveau aligner son traditionnel 4-3-3 avec Memphis Depay en pointe accompagné par Tino Kadewere et Karl Toko Ekambi, soutenus par un trio Caqueret, Mendes, Paqueta pour le moins séduisant. Dans les buts, Anthony Lopes gardera les cages lyonnaises et la charnière Marcelo-Denayer sera chargée de bloquer les offensives franciliennes. Du côté du club de la capitale, Mauricio Pochettino proposera lui aussi un 4-3-3 classique. Devant Keylor Navas, la charnière habituelle Marquinhos-Kimpembe avec Marco Verratti pour orienter le jeu et Mbappé et Di Maria devant. Pour épauler les deux stars du PSG, Moise Kean est pressenti, à moins que le technicien argentin juge prêt Neymar à débuter la rencontre.

Regarder OL-PSG en streaming direct

Dans ce match pour le moins indécis, l'OL devra se méfier d'une formation parisienne qui va mieux ces dernières semaines malgré la défaite au Parc des Princes face au FC Nantes. Quoi qu'il arrive, il s'agit d'une rencontre très attendue entre deux formations habituées à en découdre l'une contre l'autre. Et à ce petit jeu, c'est Lyon qui mène dans son enceinte, avec 18 victoires contre 13 nuls et 10 succès du PSG entre Rhône et Saône en 51 oppositions. Cette affiche, qui est donc nettement en faveur de l'OL ces dernières saisons (5 victoires pour l'OL contre deux défaites) sur les 10 derniers OL-PSG , sent la poudre. Et la diffusion à la télévision de ce choc entre Lyon et Paris se fera sur la chaîne Canal + en France, ce dimanche soir à 21h mais sera aussi disponible en Streaming de manière 100 % légale et en HD.

Vous n'êtes pas sans savoir que Téléfoot, la chaîne du groupe Mediapro, a cessé d'émettre depuis quelques semaines, et la LFP a pu trouver un accord avec Canal + pour diffuser la totalité de la Ligue 1 jusqu'à la fin de saison. Pour suivre ce match en streaming diffusé sur Canal, vous pouvez opter pour l'abonnement OTT MyCanal qui vous permettra de suivre le match de ce soir en toute légalité et pour une somme modique avec l'offre du moment. Le stream, disponible en haute qualité via l’application MyCanal, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur (desktop ou portable), votre tablette sans oublier votre smartphone n’importe où à la seule condition d’avoir une bonne connexion 4G.

Votre abonnement sera actif immédiatement, de quoi profiter à la dernière minute de cette soirée foot, et des prochaines journées de Ligue 1, Canal + ayant désormais les droits sur la totalité du championnat de France dès à présent, et la Ligue des Champions la saison prochaine !

Comment regarder la diffusion streaming OL - PSG ce soir en HD sur votre télé ?

L'arbitre français de 38 ans, qui est né non loin de Lyon et qui a déjà arbitré deux OL-PSG (pour deux victoires de Lyon), est un habitué de la Ligue 1 et des grandes compétitions européennes avec plus de 438 matches à son actif, dont 221 de L1. Il sera assisté de Nicolas Danos et de Cyril Gringore. Florent Batta sera le quatrième arbitre. Enfin, Eric Wattelier et Bruno Coue seront les arbitres assistants vidéo.

