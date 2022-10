Lille-Lens : la réaction à chaud de Kevin Danso

Fin de série. Ce dimanche, le RC Lens s'est incliné à Pierre Mauroy contre le LOSC Lille (0-1) en clôture de la 10ème journée de Ligue 1. Les Sang et Or n'avaient plus goûté à la défaite depuis 17 matchs en championnat. Présent au micro de Prime Video après ce 116ème derby du Nord, Kevin Danso a tenté d'analyser ce premier coup d'arrêt de la saison pour son équipe. « C'est difficile à accepter, mais c'est un derby, a d'abord lâché le défenseur autrichien », avant de poursuivre.

« On voulait gagner parce que c'était le derby. Ils ont réussi à aller chercher le penalty (de David avant la pause), ça a changé le match. On a été plus lent en deuxième mi-temps, à la fin, on ratait nos passes pour aller marquer... C'était un match spécial. Si vous voyez la frappe d'Alexis (Claude-Maurice, à la 70ème, NDLR), c'était un but certain, mais il (Chevalier) a fait un arrêt extraordinaire. On ne prend pas les trois points... Demain, on va voir ce qu'on aurait pu faire mieux et on va se concentrer sur le prochain match la semaine prochaine. » Rendez-vous à Strasbourg dès vendredi (21h, J11 de L1).