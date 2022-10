Ligue 1 : Lille fait tomber Lens dans le derby du Nord

Une histoire de pénaltys. Voilà comment résumer ce 116ème derby du Nord ce dimanche, opposant le LOSC Lille au RC Lens, en clôture de la 10ème journée de Ligue 1. À ce petit jeu, ce sont les Dogues qui ont tiré leur épingle du jeu à Piere Mauroy au détriment des Sang et Or (1-0), au terme d'un derby longtemps soporifique avant de s'emballer un peu plus après la pause. Pourtant, les deux coups de sifflet les plus importants de François Letexier ont eu lieu au cours du premier acte. Fauché par Fonte dans la surface des Dogues, Machado a rapidement obtenu le premier penalty de la soirée. Mais Sotoca n'a pas assez appuyé sa tentative et Chevalier, décisif dans ce choc, l'a repoussée sans trop de difficulté (16e). Juste avant de rentrer au vestiaire, au tour d'Haïdara de commettre l'irréparable en ceinturant André dans sa surface.

Sauf que David n'a lui pas tremblé au moment de transformer ce penalty et ainsi offrir la victoire aux hommes de Paulo Fonseca, qui n'avait effectué qu'un seul changement (André Gomes à la place de Martin) dans son 4-2-3-1 défait à Lorient le week-end précédent. Avant cela, hormis une frappe trop écrasée du Canadien (26e), il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Le second acte a été différent, les Lensois désirant prolonger leur série d'invincibilité en L1 (17) face à des Dogues affamés et bien décidés à conserver leur avantage. Mais ni Ounas (47e) et Weah (90e+4) côté LOSC, ni Fofana (60e), Claude-Maurice (70e) et Openda (71e) n'ont réussi à changer le score au tableau d'affichage. La faute notamment à un Samba et à un Chevalier inspirés. Grâce à son 5ème succès de la saison, Lille grimpe à la 7ème place au classement et revient à 5 points de son adversaire du soir. Après la première défaite de l'OM et de Lens le même week-end, le PSG reste la seule équipe toujours invaincue en Ligue 1.