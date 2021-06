Barça : Ousmane Dembélé out minimum 3 mois

Voilà une bien nouvelle pour le Français, mais aussi pour le FC Barcelone. Blessé, Ousmane Dembélé a quitté le groupe des Bleus et ne participera plus à l'Euro, a-t-on appris hier. Le journal l'Equipe évoquait un souci au biceps fémoral pour l'ancien Rennais, et annonçait potentiellement plusieurs mois d'absence.

La suite après cette publicité

Et voilà que selon Catalunya Radio, il s'agit d'une blessure au genou. Il sera, au minimum, absent pour trois mois, mais le média est assez pessimiste et explique qu'en interne à Barcelone, on pense qu'il est possible que le joueur soit indisponible pour bien plus longtemps. Affaire à suivre, alors que le Barça tentait de le convaincre de prolonger son contrat...