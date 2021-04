LOSC - OL : la réaction à chaud de Jonathan David

Ce dimanche soir, le LOSC a réalisé un très gros coup au Groupama Stadium en renversant la situation et en s'imposant finalement face à l'Olympique Lyonnais (3-2) au terme d'une rencontre assez folle. Présent au micro de Canal + à l'issue de la rencontre, Jonathan David, qui a inscrit le but de l'égalisation pour les siens, n'a pas caché sa fierté à l'issue de la rencontre.

«On sait qu'à 2-0 c’était pas fini même si c'était très difficile. C'est une bonne chose qu'on ait marqué avant la mi-temps, ça nous a donné beaucoup de confiance. On voulait aller jusqu’au bout. On est très contents d'aller chercher la victoire. On sait que notre force est collective. Si on travaille tous ensemble défensivement, offensivement on va se créer des occasions. Et aujourd'hui, on a eu des occasions, on en a raté, mais on a marqué quand il le fallait et on est contents. C'était un candidat direct. Maintenant, ils sont un peu écartés. On va célébrer ce soir et ensuite, on va se concentrer sur le prochain match. Mais ce soir, c'est une victoire qui nous prouve qu'on peut aller jusqu'au bout», a ainsi lâché le buteur des Dogues. La fin de saison promet !