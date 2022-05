Atlético : quel attaquant pour remplacer Luis Suarez ?

La suite après cette publicité

Trouver un nouveau numéro 9, telle sera la mission de l'Atlético de Madrid cet été 2022. Pas de quoi affoler les Colchoneros qui ont souvent eu le nez creux quand il a fallu miser sur un attaquant. Diego Forlan, Fernando Torres, Radamel Falcao, Sergio Agüero ou encore Diego Costa ont tous brillé sous le maillot de l'écurie madrilène. Une écurie qui a de nouveau frappé un joli coup en récupérant Luis Suarez à l'été 2020. Poussé vers la sortie au FC Barcelone, l'Uruguayen a trouvé refuge au sein de l'équipe de Diego Simeone, remportant même un titre de champion d'Espagne en 2021 après une saison réussie (21 buts, 3 assists).

L'hommage de Diego Simeone à Luis Suarez

Mais cette année, El Pistolero a été moins à son aise, lui dont les relations avec son coach se sont ternies et qui a perdu sa place dans le onze au profit du duo João Félix-Antoine Griezmann. Une situation difficile à vivre pour le joueur âgé de 35 ans, dont le contrat s'achève en juin prochain et qui va s'en aller comme l'a annoncé l'Atléti dimanche. «En fin de match, le Wanda Metropolitano rendra hommage à Luis Suarez et Hector Herrera, qui disent au revoir aujourd'hui à la famille Atlético. Après la fin du match, ne vous levez pas de vos places car nous allons vivre un moment très spécial.»

Et il l'a été pour l'Uruguayen, auteur de 13 buts et de 2 passes décisives en 44 apparitions toutes compétitions confondues dont 26 titularisations, a été ému aux larmes par l'hommage des supporters lors de sa sortie pour sa dernière à domicile. Après la rencontre, ça a été au tour de Diego Simeone de l'encenser. «En ce qui concerne Suarez, merci. Il est venu en cherchant à rester actif, à montrer combien il est compétitif, il nous a aidés et nous l’avons aidé à conquérir la Liga, dans laquelle il a été déterminant par sa force».

Gabriel Jesus plaît beaucoup

Il a ajouté ensuite : «cette saison, bien qu’il n’ait pas joué autant de matches qu’il aurait voulu, il reste le buteur de l’équipe. Je lui souhaite le meilleur, j’ai une reconnaissance absolue pour un footballeur extraordinaire et une personne qui surpasse le footballeur. Il y en a qui se prennent pour des cracks et qui ne le sont pas, mais lui en est un». Des mots qui ont sans doute touché l'avant-centre de la Celeste, qui jouera son dernier match la semaine prochaine avant de se mettre en quête d'un nouveau projet, lui qui veut aller au Mondial. S'il a postulé pour revenir au Barça, l'Inter Miami, Fenerbahçe et Aston Villa l'apprécient.

En ce qui concerne les Colchoneros, eux aussi vont devoir trouver un nouveau n° 9. Et plusieurs noms sont sortis du chapeau. Il y a tout d'abord celui de Gabriel Jesus (25 ans). Barré par la future concurrence d'Erling Haaland à Manchester City, le Brésilien, sous contrat jusqu'en 2023, intéresse les Madrilènes selon la Sexta. Mais ils ne sont pas les seuls puisque le Barça et Arsenal ont un œil sur lui. Mais les Citizens réclament une fortune, au moins 50 millions d'euros. Une somme élevée pour un élément dans sa dernière année de contrat et quand on sait que l'Atléti va aussi lever la clause de 40 millions d'euros d'Antoine Griezmann, prêté.

Un trio magique Dybala-João Félix-Griezmann ?

Autre joueur ciblé : Lautaro Martinez (24 ans). Depuis un moment, l'Argentin plaît beaucoup à son compatriote Diego Simeone. Mais là encore, le recruter sera difficile. L'agent du joueur a indiqué que l'idée était de continuer à l'Inter Milan, qui a fixé son prix a été fixé à au moins 70 millions d'euros. Les Espagnols pourraient donc tenter le coup pour Darwin Nuñez (22 ans), auteur d'une saison folle à Benfica et compatriote de Suarez. Celui que l'on compare à Cavani possède le genre de profil qui plaît typiquement à l'Atlético. Mais il faudra batailler ferme puisque le PSG, Manchester United, le Bayern Munich et bien d'autres sont prêts à sauter sur ce coup à plusieurs millions d'euros.

Enfin, Diego Simeone pourrait aussi ne pas recruter un pur numéro 9. C'est une option qu'il envisage, lui qui veut faire venir Paulo Dybala (28 ans), qui présente l'avantage d'être libre en fin de saison. Selon les médias ibériques, l'idée de Simeone serait d'avoir son trio magique, Dybala, João Félix et Griezmann. Un trio qui aurait fière allure. Parallèlement à cela, les Colchoneros devront gérer le dossier Alvaro Morata, qui ne restera pas à la Juve et qui intéresse le Barça et Arsenal. Avant cela, il faudra clore le chapitre Luis Suarez en beauté dimanche soir à la Real Sociedad.