Mercato : James Rodriguez se met sur le marché

James Rodriguez n'est jamais là où on l'attend. Passé par Banfield puis le FC Porto et Monaco, où il a brillé, le Colombien avait tapé dans l'oeil de Florentino Pérez et du Real Madrid après une belle Coupe du monde 2014. Les Merengues l'avaient d'ailleurs acheté 80 M€. Après des débuts réussis, le natif de Cúcuta avait peu à peu perdu sa place avant d'être considéré comme un second couteau. Prêté deux saisons au Bayern Munich, il n'avait pas convaincu les Allemands de miser sur lui sur la durée. De retour à Madrid, en 2019-20, il n'avait joué que 14 matches avant de finalement rebondir à Everton l'an dernier.

Une saison et puis s'en va

Une destination inattendue pour le footballeur né en 91, qui avait des prétendants plus prestigieux. Mais la présence de Carlo Ancelotti, un entraîneur qui a su tirer le meilleur en lui aussi bien au Real Madrid qu'au Bayern Munich, l'avait convaincu de dire oui aux Toffees. Auteur de 6 buts et de 8 passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues, James Rodriguez avait retrouvé des couleurs en Premier League. Un championnat où il n'est resté qu'une seule saison. En effet, après le retour d'Ancelotti à Madrid, le Colombien avait clairement fait comprendre à Everton qu'il ne resterait pas.

Jorge Mendes s'était donc activé pour lui trouver une porte de sortie. Et le super agent a fini par lui trouver un point de chute puisque James a signé à Al-Rayyan le 21 septembre dernier. Une vraie surprise. Mais le club qatari a su le convaincre en lui offrant un contrat jusqu'en 2024 et surtout un salaire de 7 millions d'euros par an ainsi qu'une belle prime à la signature. Mais l'argent n'a pas fait le bonheur de James Rodriguez. Présent depuis sept mois au Qatar, il a avoué récemment qu'il voulait s'en aller lors d'un live Twitch.

L'Europe à tout prix

«On n’a pas été bon en championnat (8e), mais on est bien en Coupe, l'idée est de pouvoir la gagner. Au moins je joue, je fais bien les choses (...) Combien de temps au Qatar ? Je ne sais pas, vous ne savez jamais ce qui peut se passer, même si j'aimerais aller ailleurs». Un message clair et précis de la part du joueur de 30 ans, toujours décidé à s'en aller après une saison où il a marqué 4 buts et délivré 6 passes décisives en 12 rencontres. En effet, le média colombien Win Sport assure que James Rodriguez ne jouera plus pour Al-Rayyan et qu'il a déjà demandé à Jorge Mendes de lui trouver un nouveau club.

Le Portugais s'active donc en coulisses pour satisfaire son client dont la priorité est de jouer en Europe l'année prochaine. Les Etats-Unis pourraient aussi le tenter. Approché par des écuries saoudiennes et turques, l'ancien du Real Madrid est d'ailleurs prêt à tout pour retrouver le Vieux Continent, puisque Win Sport précise qu'il serait disposé à baisser son salaire, qui est actuellement de 7 millions d'euros. Une affaire à saisir donc pour les clubs intéressés par un James Rodriguez dont la future destination pourrait à nouveau nous surprendre cet été.