Droits TV L1 : DAZN y pense, Orange pas intéressé

C'est parti ! La LFP a lancé son appel d'offres pour récupérer divers lots, notamment ceux rendus par Mediapro il y a quelques semaines seulement. Un feuilleton dont le dénouement sera connu début février. Et pour l'instant, c'est encore assez flou car on ne connaît pas les plans de chaque groupe média susceptible de diffuser la Ligue 1 et la Ligue 2. Comme l'explique l'Equipe, le président Vincent Labrune démarche régulièrement des chaînes, mais se heurte souvent à des portes fermées.

La suite après cette publicité

En attendant de savoir qui de Canal, RMC ou autre pourrait s'emparer des droits actuellement sur le marché, le journal a plusieurs certitudes concernant d'autres acteurs. Orange, qui était dans le foot il y a quelques années encore, a déjà refusé une approche de la ligue. Du côté d'Amazon, on ne ferme pas la porte comme révélé par Le Monde le week-end dernier, alors que le service de streaming en ligne DAZN, déjà actif dans d'autre pays européens pourrait bien être intéressé. Affaire à suivre...