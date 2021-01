Droits TV : la LFP a contacté Amazon

Qui diffusera les championnats professionnels de football français après le mois de janvier ? La question mérite d'être posée car pour le moment, à part Free (l'opérateur peut compiler jusqu'à 30 minutes d'images par match de championnat), il n'y a personne pour le faire. Le risque d'écran noir existe. C'est même pour cela que tour à tour, TF1, M6 et France Télévisions se sont proposés à retransmettre les matches gratuitement, le temps que la ligue trouve son nouveau diffuseur.

La suite après cette publicité

Le bras de fer est engagé avec Canal+. Ce dernier souhaite restituer le lot numéro 3, qui lui permet de diffuser deux rencontres par journée de championnat, celles du samedi à 21h et du dimanche à 17h, pour provoquer un nouvel appel d'offres. Problème, ce lot appartient juridiquement à beIN Sport qui le sous-licencie à la chaîne cryptée contre 330 M€ par an. Le Figaro affirmait hier que le diffuseur qatari, après avoir passé un accord secret avec Canal, allait rendre ce lot.

BeIN Sport ne souhaite pas affaiblir encore plus les clubs

Un coup dur pour la LFP qui se retrouverait acculée mais Le Monde tempère un peu ce samedi. D'après les informations du quotidien, beIN ne sait pas vraiment sur quel pied danser en ce moment. Il n'a pas communiqué son intention de casser son contrat avec la Ligue, tout comme il ne souhaite pas voir Canal lui rendre ce fameux lot. C'est pour Nasser Al-Khelaïfi que la gestion de ce dossier est épineuse. Président du PSG et de beIN, l'homme à la double casquette n'a aucun intérêt à rompre le contrat qui le lie à la LFP, et donc voir se tarir les dernières recettes télévisuelles de son club.

Pendant ce temps, on apprend, toujours par Le Monde, que Vincent Labrune et son équipe ont réalisé cet automne un tour d'horizon du marché pour trouver un remplaçant de dernière minute à Mediapro. Outre Canal+, la LFP s'est tournée vers Amazon, qui a déjà acheté 20 rencontres de Premier League et quelques matches de Bundesliga. Les premiers échanges n'ont pas été concluants car le géant du web n'a pas l'intention de devenir à court terme le diffuseur principal de la Ligue 1 et/ou de la Ligue 2.

Amazon laisse une petite porte ouverte

En revanche, Amazon reste attentif à l'évolution de ce dossier et ne dirait pas non à des lots précis. «On verra. Ce n'est pas le genre de choses qu'on annonce sur un plateau» a éludé Frédéric Duval, le PDG d'Amazon France, sur BFM-TV mercredi dernier. Depuis quelques semaines, il n'y a plus eu de contact entre les différents décideurs mais une porte est laissée entrouverte par la célèbre entreprise de Jeff Bezos. Voilà qui pourrait peut-être sauver (un peu) le football français de ce marasme et rebattre les cartes d'un jeu que Canal+ veut maîtriser.