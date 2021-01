Droits TV : BeIN Sports va rendre le lot de Canal + à la LFP

Nouveau chapitre dans l'affaire épineuse des droits TV du football professionnel en France. Face à la volonté de Canal + de rendre les droits du lot numéro 3 d'une valeur de 330 M€ par saison, la LFP a contre-attaqué, affirmant que la chaîne cryptée n'en avait pas le droit puisque juridiquement, ce lot est une sous-licence de BeIN Sports. C'est donc au diffuseur qatari de formuler cette demande. La Ligue pensait marquer un point dans son bras de fer mais ce qu'elle ne savait sans doute pas encore, c'est que BeIN va bien rendre ces fameux droits qui concernent les matches du samedi à 21h et du dimanche à 17h.

D'après les informations du Figaro, la chaîne qatarie a passé un accord avec Canal à l'automne 2019 après d'âpres négociations. Elles ont conclu un contrat dans lequel une clause promet que BeIN renoncera à son lot si Canal l'exige. En échange, la chaîne de Maxime Saada a alors promis de ne pas toucher au contrat de diffusion exclusif qui lie les deux entités. Pour cet accord, BeIN touche 200 M€ par an de Canal+, ce qui l'a tout simplement sauvé de la faillite. Depuis son lancement en 2012, ses comptes sont en permanence dans le rouge. En d'autres termes, sous perfusion de Canal, BeIN n'a pas d'autres choix que d'honorer ce contrat et de rendre ce lot numéro 3. La LFP n'a plus vraiment le choix et doit formuler dans l'urgence un nouvel appel d'offres. Si rien ne bouge d'ici au 5 février prochain, l'unique diffuseur de la Ligue 1 se nommera Free, à moins qu'en attendant, la Ligue permette à M6 ou à TF1 de diffuser gratuitement le championnat de France.