Liverpool : Sven-Goran Eriksson nommé entraîneur le temps d’un match de charité

Le 11 janvier dernier, Sven-Goran Eriksson (75 ans) a ému la planète du football en annonçant être atteint d’un cancer et qu’il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. « Tout le monde comprend que j’ai une maladie qui n’est pas bonne. Tout le monde suppose que c’est un cancer et c’est effectivement le cas. Mais je dois me battre aussi longtemps que je peux », a-t-il exposé. « Je sais que dans le meilleur des cas, il me reste environ un an, dans le pire des cas encore moins. Ou dans le meilleur des cas, je suppose, même plus longtemps. Je ne pense pas que mes médecins puissent en être totalement sûrs, ils ne peuvent pas mettre de date là-dessus. Il vaut mieux ne pas y penser. Il faut tromper son cerveau ».

Suite à cette annonce bouleversante, Jürgen Klopp avait annoncé vouloir laisser les commandes de son Liverpool au Suédois le temps d’un match. Les Reds ont tenu parole. « Le Liverpool FC est heureux de confirmer que Sven-Goran Eriksson fera partie de l’équipe dirigeante des LFC Legends pour le match contre les Ajax Legends à Anfield le 23 mars. L’ancien sélectionneur de l’Angleterre rejoindra un groupe de grands joueurs des Reds, dont Ian Rush, John Barnes et John Aldridge, pour le match de charité annuel de la Fondation LFC. Toutes les personnes liées au club et à la Fondation LFC sont impatientes d’accueillir chaleureusement Sven, fan du LFC, et sa famille à Anfield - et de le voir sur le banc de touche le jour du match - pour une fantastique occasion de collecter des fonds. Le premier groupe de joueurs a déjà été annoncé et comprend le gardien de but Jerzy Dudek, héros d’Istanbul, et son collègue Sander Westerveld. Les défenseurs Martin Skrtel, Fabio Aurelio et Gregory Vignal sont également confirmés, et Djibril Cissé fera partie des options offensives, aux côtés de l’ancien attaquant des Reds et de l’Ajax Ryan Babel, qui jouera pour les deux équipes lors du match », indique le communiqué du club de la Mersey.