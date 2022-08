Newcastle : Eddie Howe prévient le Real Madrid pour Bruno Guimarães

Newcastle ne pensait sans doute pas être attaqué sur Bruno Guimarães (24 ans) à deux semaines de la clôture du mercato. Indéboulonnable depuis son arrivée au club l'hiver dernier pour 52 M€, le milieu de terrain est la principale cible du Real Madrid en cas de départ de Casemiro vers Manchester United. Les Magpies n'ont pas l'intention de vendre le Brésilien mais si jamais un énorme chèque arrivait sur la table, la réflexion serait sans doute différente. On ne connaît pas non plus les intentions du joueur mais il y a fort à parier que si jamais il recevait une proposition du club espagnol, il aurait très envie d'y aller afin de retrouver la Ligue des Champions, qu'il a connue avec l'OL. Son entraîneur, Eddie Howe, n'a lui pas l'intention de le lâcher.

«S'il y avait un autre Bruno, s'il vous plaît, faites-le nous savoir. Ces joueurs-là ne poussent pas sur les arbres, laissez-moi vous dire, c'était vraiment une affaire incroyable, et pas seulement en tant que footballeur. Il faut aussi considérer la personne. Bruno est un garçon brillant qui est venu ici alors que le club se bagarrait contre la relégation, sans clause échappatoire. Il voulait se battre et cela a montré ses vraies qualités humaines. Il était à fond dès le premier jour et cela se reflète dans la façon dont il a réussi ici», a témoigné le coach anglais en conférence de presse, avant d'aborder les envies du Brésilien. «Je pense que chaque footballeur a des objectifs et des ambitions différents. Je suis sûr que Bruno a d'énormes objectifs et de l'ambition pour l'avenir de sa carrière. J'accepte ça parce qu'il a la capacité de réaliser des choses spéciales. Je pense que nous devons lui donner cette opportunité d'atteindre ces objectifs ici. Cela va être important pour nous.»