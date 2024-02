Ligue 1 : le PSG obtient le nul à la dernière seconde contre Rennes

Pour sa première au Parc des Princes après l’annonce de son départ du PSG, Kylian Mbappé, accueilli convenablement par le public parisien, était titularisé aux côtés de Lee, Barcola et Dembélé pour le choc face à Rennes ce dimanche, lors de la 23e journée de Ligue 1. Avec dix points d’avance sur le Stade Brestois, le PSG avait pourtant sorti son équipe phare pour prendre encore plus d’avance au classement. Et cela s’est vu lors des premières minutes, où le Stade Rennais a largement été dominé et n’a pu sortir les ballons.

Cependant, à part un gros sauvetage de Mandanda devant Vitinha (20e), Paris n’a pas réussi à faire la différence dans le dernier geste. Dominateurs, mais en manque de réussite, les Parisiens n’étaient pas à l’abri d’une mauvaise surprise… et elle s’appelait Gouiri. Parti dans l’axe à plus de 30 mètres, l’ex-Lyonnais a devancé Vitinha, avant un grand pont réalisé sur Danilo pour entrer dans la surface et tromper Donnarumma de l’extérieur du pied droit. Un enchainement sublime pour prendre l’avantage (1-0, 30e).

Le PSG hérite d’un penalty dans les derniers instants

Un coup de froid pour le PSG, mais qui a profité aux Bretons, mieux organisé depuis le but inscrit. Sur une série de six victoires consécutives en Ligue 1, les Rennais de Julien Stéphan n’ont pas joué avec la peur en seconde période, malgré les tentatives d’Hakimi (52e), puis de Dembélé, dégouté encore par un grand Mandanda (59e). Rennes a même failli frapper un encore plus gros coup, mais Bourigeaud mettait la balle du 2-0 sur la transversale (70e).

En fin de partie, le PSG, dépourvu de solution, s’est même agacé après un penalty annulé par le VAR (86e), mais un penalty obtenu et converti par Ramos a sauvé les Parisiens (1-1, 90e+7). Neuf jours avant son déplacement chez la Real Sociedad, en 8es de finale retour de C1, le PSG évite le pire au Parc des Princes avant d’aller à Monaco, mais reste largement leader de Ligue 1. La belle réalisation est pour le Stade Rennais, manque d’enchaîner un septième succès de suite en Ligue 1 et reste au 7e rang. Une fin de match frustrante pour les Rennais.