EdF : la réaction de Lucas Chevalier après sa première convocation

Lucas Chevalier est le nouvel appelé de Didier Deschamps dans sa liste pour affronter Israël (14 novembre) et l’Italie (17 novembre) en Ligue des Nations. Forcément, l’absence de Kylian Mbappé éclipse un peu cette première convocation mais le gardien du LOSC est promis à un grand avenir avec les Bleus puisqu’à 23 ans, il incarne la relève de Mike Maignan (29 ans) et de Brice Samba (30 ans). Il a transmis un message à ses fans sur les réseaux sociaux.

«C’est une grande fierté pour moi. C’est un travail de longue haleine mais ce n’est qu’une étape supplémentaire dans ma carrière. Il faut savoir savourer, apprécier et continuer à travailler bien sûr. Un grand merci à vous pour le soutien. On va continuer de défendre les couleurs du LOSC et maintenant de la France.» Régulièrement appelé chez les Espoirs lorsqu’il était encore en âge de l’être, Chevalier enchaîne les grandes performances depuis qu’il est titulaire à Lille.