Les Pumas mettent fin au contrat de Dani Alves

Présent face aux journaliste ce vendredi soir, le président des Pumas Leopoldo Silva a annoncé avoir mis fin au contrat du latéral droit brésilien Dani Alves (39 ans), envoyé en détention provisoire pour agression sexuelle : «en ce qui concerne la procédure judiciaire à laquelle fait face le joueur Daniel Alves, et pour laquelle il est détenu en Espagne, nous avons décidé de communiquer ce qui suit : Le club Universidad Nacional a pris la décision de mettre fin, avec juste cause, à la relation de travail avec le joueur Daniel Alves à compter de ce jour.»

«Par cette décision, le club réitère son engagement à ne pas tolérer les actes de tout membre de cette institution, quel qu’il soit, qui vont à l’encontre de l’esprit universitaire et de ses valeurs. Le Club Universidad Nacional est une institution qui promeut le respect, l’intégrité, la dignité et le comportement professionnel sur et en dehors du terrain de ses joueurs et joueuses parce qu’ils sont un modèle dans leur vie au Mexique et partout dans le monde et nous ne pouvons pas permettre que la conduite de quiconque porte atteinte à notre philosophie de travail, qui a été un exemple à travers l’histoire dans la formation et le développement des jeunes athlètes dans notre pays», a poursuivi le dirigeant mexicain en conférence de presse.

