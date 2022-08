Les compositions de Rangers-PSV sont tombées

Les barrages de la Ligue des Champions débutent ce soir avec notamment un choc entre les Glasgow Rangers et le PSV Eindhoven. Les Écossais qui ont éliminé les Belges de l'Union Saint-Gilloise au tour précédent s'établissent en 4-2-3-1 avec Jon McLaughlin dans les cages derrière James Tavernier, Connor Goldson, James Sands et Borna Barisic. Le double pivot est assuré par Steven Davis et John Lundstram tandis que Malik Tillman, Tom Lawrence et Ryan Kent soutiennent Antonio Colak en attaque.

De son côté, le PSV Eindhoven qui a éliminé Monaco au tour précédent s'établit en 4-3-3 avec Walter Benitez comme dernier rempart. Devant lui, Jordan Teze, André Ramalho, Armando Obispo et Philipp Max prennent place. Positionné en sentinelle, Ibrahim Sangaré est épaulé par Erick Gutierrez et Joey Veerman dans l'entrejeu. Ismael Saibari et Cody Gakpo prennent les ailes alors que Luuk de Jong est seul en pointe.

Les compositions

Glasgow Rangers : McLaughlin - Tavernier, Goldson, Sands, Barisic - Davis, Lundstram - Lawrence, Tillman, Kent - Colak

PSV Eindhoven : Benitez - Teze, Ramalho, Obispo, Max - Gutierrez, Sangaré, Veerman - Saibari, De Jong, Gakpo

