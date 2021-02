Inter Milan : Antonio Conte est fier de ses joueurs

Dans le derby de Milan, l’Inter avait l’occasion de prendre 4 points d’avance sur son adversaire du jour. Et après sa solide victoire 3-0, c’est chose faite. Sans trembler et tout en maîtrise, les hommes d’Antonio Conte ont dominé l’AC Milan. De quoi satisfaire l’entraîneur italien.

La suite après cette publicité

Au micro de Sky Italia, Antonio Conte a tenu à saluer la performance de son équipe et s’est dit fier de ses joueurs. « Je suis reconnaissant envers mes joueurs. On ne trouve pas toujours une équipe qui donne une disponibilité totale. Le travail a conduit à nos progrès, nos succès viennent de là et de l'amélioration de chaque joueur individuellement. Ce sont des choses qui me rendent fier et me laissent plus serein, même si l'année est particulière à bien des égards. (…) Le seul secret que nous ayons, c'est le travail. » Une mentalité qui permet pour l'instant à l'Inter d'être seul en tête de Série A, et donc d'être plus que jamais en route vers le titre.