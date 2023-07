Jérémy Ménez rebondit à Bari

À 38 ans, Jérémy Ménez s’offre un nouveau challenge ! Après trois ans de bons et loyaux services avec la Reggina, l’attaquant français s’est engagé pour la saison à venir avec Bari, troisième de Serie B lors de l’exercice précédent. Il est désormais lié à l’écurie italienne jusqu’en juin 2024 avec une année supplémentaire à la clef en cas de promotion à l’échelon supérieur.

Formé au FC Sochaux-Montbéliard et passé par les Girondins de Bordeaux, l’AC Milan ou encore le Club América, il a disputé un total de 69 rencontres avec sa précédente formation pour 13 réalisations et 5 passes décisives. Nul doute que son expérience du haut niveau et ses qualités de finisseur seront bénéfiques à l’attaque des Galletti.

