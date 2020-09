MU : Ole Gunnar Solskjaer réclame Jadon Sancho

Le mercato de Manchester United est lancé depuis l'annonce de la signature de Donny Van de Beek. Un dossier qui s'est réglé relativement rapidement, tout le contraire pour Jadon Sancho dont le feuilleton est en cours depuis plusieurs mois maintenant. Si le jeune Anglais est et devrait rester la priorité des Red Devils pour la suite du mercato. Mais ils se heurtent à un Borussia Dortmund dur en affaires, pas vraiment prêt à laisser partir sa pépite.

Et face à cette situation, l'entraîneur norvégien Ole Gunnar Solskjaer semble s'impatienter. Selon l'Express, le technicien mancunien aurait demandé à Ed Woodward, le directeur général, de boucler ce transfert le plus rapidement possible, alors que le mercato se clôturera le 5 octobre prochain. C'est plus facile à dire qu'à faire car les Allemands réclament 120 millions d'euros, une grosse somme, surtout avec les difficultés financières actuelles.