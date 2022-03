OM-Monaco : la réaction à chaud de William Saliba

Déjà sur deux rencontres sans victoire, l'Olympique de Marseille s'est une nouvelle fois incliné au Vélodrome contre l'AS Monaco (0-1). Une nouvelle désillusion qui relance la course au podium en Ligue 1. Cependant, William Saliba (20 ans) ne s'inquiète pas pour autant et appelle à la remobilisation de l'OM comme il l'a expliqué sur Prime Video.

La suite après cette publicité

«Cela fait chier de perdre encore à domicile. C'est un coup dur, on n'a pas le droit de lâcher, mais on va revenir, cela est sûr. En première mi-temps, on n'a pas su marquer... encore une fois, ils ont su marquer directement sur leur première occasion. On doit travailler et faire un résultat à domicile, jeudi (contre Bâle). Il y a de la fatigue, mais on doit faire avec, ce n'est pas une excuse», a expliqué le défenseur central de l'OM.