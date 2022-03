L1 : Monaco punit l'OM au Vélodrome

Après la belle victoire de l'OGC Nice contre le Paris Saint-Germain dans les derniers instants (1-0), l'Olympique de Marseille devait s'imposer à domicile contre l'AS Monaco afin de poursuivre sa course à la deuxième place. Et après sa dernière défaite à domicile contre Clermont (0-2), les Olympiens voulaient renouer avec le succès devant leur public et obligeait Nubel à se déployer d'entrée. D'abord devant Guendouzi (14e), puis devant Rongier (22e). À l'image de cette frappe non cadrée de Payet (27e), les Marseillais manquaient de précision et prenaient un premier avertissement après une contre-attaque convertie par Lucas, mais le Monégasque était finalement hors-jeu pour quelques millimètres (42e).

Une occasion qui a requinqué l'ASM, beaucoup plus entreprenante en seconde période. Et la deuxième occasion de la partie était la bonne pour les joueurs du Rocher. Bien servi par Ben Yedder, Volland se retrouvait dans la surface et pouvait éliminer Peres pour frapper... directement sur le poteau droit de Lopez. Derrière, le ballon revenait sur Martins, qui pouvait conclure à bout portant (1-0, 52e). Un coup de tonnerre au Vélodrome. Incapable de revenir au score en fin de rencontre, l'OM (3e) concède donc un troisième match de suite sans victoire et relance la course au podium avant d'aller à Brest. Lyon, Lille, Nantes, Strasbourg et Rennes peuvent y croire, à l'instar de Monaco (8e) qui pourra confirmer son bon succès du soir contre le RCSA, lors de la prochaine journée.